Fideelia-Signe Roots | Tõelisse sõtta pileteid ei müüda 

Kuulsin hiljuti videviku ajal ateljeest koju minnes ööbikut. Hea tunne tulvas südamesse. Õhtud on juba valged, varsti tuleb kevad ja Tallinna tolmustel tänavatel tärkab elu. Kuid siis meenus mulle sõda. Lootsin, et minu põlvkond ei pea sõda nägema. Mitte nii lähedalt. Mitte nii ähvardavalt. Oleme harjunud vaatama sõda telekast. Sõjaga on seostunud välisuudised, vanemate inimeste ja metsavendade mälestused ning sõjafilmid. Sõda on olnud meile vaatemäng: ostame pileti ja vaatame kinos sõda.