Isamaalane Viktoria Ladõnskaja-Kubits lahkub poliitikast: järgmistel riigikogu valimistel ma ei kandideeri 

„Kuna erakonna juhatuse otsused on tekitanud täiendava turbulentsi, siis järgmise aasta märtsis toimuvatel riigikogu valimistel ma ei kandideeri. Olemasolevale juhatusele hääli juurde tuua ei pea võimalikuks. Need kohustused, mida ma võtsin endale osutades valituks riigikogu liikmeks, täidan täie jõuga ja pooleli ei jäta. Ja nii palju kui suudan, kogu oma pühendusega töötan koosseisu lõpuni ehk 2023 märtsini,“ teatab ta ühismeedias.

Ladõnskaja-Kubits tänab inimesi teistest erakondadest, kes on andnud mõista, et ta oleks oodatud ka nende erakonda. Siiski ei kavatse ta ka muu erakonna nimekirjas enam riigikokku kandideerida.

„Siiski ma tõesti olen maailmavaateline inimene. Ja aastal 2014 ei teinud oma valikut juhuslikult. Mõistlikult konservatiivselt. Jah, erakond on muutunud, mina siiski mitte,“ sõnab ta. Ladõnskaja-Kubits nendib, et kuna ta tegi otsuse enam riigikokku mitte kandideerida, ei hakka ehk keegi kahtlustama, et ta teeb või ei tee midagi poliitiliselt mõeldes järgmistele valimistele.