Sanktsioonid tõid ebakindluse: väikesed ettevõtjad vaatavad hirmuga tulevikku 

EHITUSED LÖÖGI ALL: Venemaale ja Valgevenele kehtestatud sanktsioonid hakkavad mõjutama ehitajaid. Foto: Martin Ahven

„Bituumenirulle, mis Venemaalt tulid, pole mitte ühtegi. Ainult neil, kes jõudsid kokku krahmata. Minul on ka paar objekti, kus mul on asjad olemas ja edasi tuleb must maa, määramatus. Mis edasi saab, ma ei tea, siis ma juba sõltun millestki,“ räägib lamekatuseid ehitav ja remontiv väikeettevõtja Timo Kalaus, milline ebakindlus teda valdab.