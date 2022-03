SÕJAPÄEVA KOKKUVÕTE: Putini arvates võiks vabatahtlikele anda loa Ukrainas võidelda 

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi teatas, et kolmapäeva-neljapäeva jooksul õnnestus evakuatsioonikoridoride kaudu evakueerida umbes 100 000 inimest. „Teeme kõik, et päästa oma inimesed linnadest, mida vaenlane lihtsalt hävitada tahab,“ ütles Zelenskõi. Mariupol ja Volnovahha jäävad aga endiselt isoleerituks. Zelenskõi sõnas, et vaatamata Kiievi pingutustele, et humanitaarkoridor toimiks, ei lõpetanud Vene väed tulistamist. Sellest hoolimata otsustas Zelenskõi saata nende linnade poole veoautod, mis viivad sinna toitu, vett ja ravimeid.

Kiievi lähistel paigal passinud sõjaväekolonn pääses liikuma.

ÜRO Julgeolekunõukogu pidas reedel erakorralise istungi, mille kutsus kokku Venemaa, kes väidab, et USA rahastab Ukrainas bioloogiliste relvade arendamist. Lääs muretseb pigem, et keemia- või bioloogilist relva võib kasutada Moskva ise.

Ukraina väidab, et okupeeritud aladel tehakse agressiivset Venemaa propagandakampaaniat. Venemeelsete sõnumite levitamisega püüavad okupandid saavutada kohalike elanikega kokkuleppeid ning et asulates toimuvad röövid, pantvangide võtmised ja tsiviilelanike hukkamised.

Vene väed pommitasid esimest korda Dnipro ja Lutski linnu.

Venemaa levitab juttu, et venemeelsed separatistid haarasid kontrolli kagupoolses väikelinnas Volnovahhas. Tegu on olulise punktiga, mis asub Donetski ja Mariupoli vahel. Ukraina pole kaotust veel kinnitanud. Viimaste päevade rünnakute tõttu on suurem osa Volnovahhast rusudes.

Vladimir Putin teatas Venemaa julgeolekunõukogu koosolekul, et tema arvates võiks anda kõigile vabatahtlikele loa Ukrainas võidelda. Lisaks kiitis Putin heaks plaani, mille kohaselt antakse venemeelsetele separatistidele üle Ukrainas arestitud Javelini ja Stingeri raketisüsteeme. Kremli kõneisik Dmitri Peskov sõnas, et kohtumine Putini ja Zelenskõi vahel on põhimõtteliselt võimalik, ent praegu on diplomaatilise lahenduse leidmisel peamine rõhk ikkagi läbirääkijatel. Lisaks teatas ta, et venelased, kes tunnevad Ukrainas korraldatud „erioperatsiooni“ pärast häbi, pole õiged venelased. „Õige venelane ei tunne kunagi häbi, et on venelane. Kui keegi midagi sellist ütleb, siis nad lihtsalt pole venelased,“ ütles Peskov.

Ukraina luure väidab, et Putin plaanib vastu laupäeva lavastada Tšornobõli tuumajaamas terroristliku rünnaku. Potentsiaalse katastroofi süü kavatseb ta aga ukrainlaste õlule veeretada. Lisaks räägib Kiiev, et Venemaa ründas Ukraina territooriumilt Valgevenet, et provotseerida vasturünnakut.

Reede varahommikul võtsid Euroopa Liidu riigi- ja valitsusjuhid Versailles's vastu ühisavalduse, millega kinnitasid, et Ukraina koht on Euroopa Liidus. Jätkusid ka kõnelused sanktsioonide, Venemaa isoleerimise, Euroopa energiajulgeoleku ja kaitsevõime suurendamise teemadel. Euroopa Komisjon aga maksis Ukrainale välja 300 miljonit eurot erakorralist finantsabi. „Olime Euroopa kolleegidega ühel meelel, et Ukraina koht on Euroopa Liidus ning tänase ühisavaldusega lõime liitumisprotsessile ka õiguslikud alused. See on ajalooline ja selge samm Ukraina ja Euroopa Liidu jaoks,“ sõnas Eesti peaminister Kaja Kallas. „Meie moraalne kohustus on ukrainlasi ja nende liitumissoovi toetada. Ukraina võitlus vabaduse ja demokraatia eest on võitlus kogu Euroopa ja vaba maailma eest,“ märkis peaminister. Samas otsustati, et Ukrainale ei pakuta kiirendatud võimalust saada ELi liikmesriigiks. Leedu presidendi Gitanas Nausėda hinnangul oli otsusel „pettumuse maik juures“.