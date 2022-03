Mis on saanud Kiievi poole suundunud hirmuäratavast sõjaväekolonnist? 

Päevade viisi kükitas üle 60 kilomeetri pikkune sõjaväekolonn paigal, põhjustades Kremlile häbi ning mujal maailmas kerget muhelust. Niivõrd kurjakuulutavad ja muret tekitavad olid esialgsed raportid selle liikumisest, et kui see Kiievi lähistel peatus ja peatuma jäigi, näis see lausa halenaljakas.