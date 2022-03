Juhtkiri | Ära ole troll 

Foto: Andres Varustin

Inimesed räägivad. Lood, legendid ja lihtne igapäevane infovahetus on sotsiaalse olevuse loomupärane osa. Kalamehejuttu tohutust ahvenast on kerge kelkimisena tuvastada, mõni teine veste on ilmselgelt trollivabriku legend, mis on mõeldud lihtsameelseid hullutama ja millel puudub igasugune seos reaalsusega. Keerulisem on lugudega, mille puhul on väga raske aru saada, kus on tõe ja vale piir.