INFOSÕDA: Ukraina sõjapõgenikke üritatakse kohalikega tülli ajada  

Venemaa tungis Ukrainale sõjaliselt kallale 24. veebruari varahommikul. Vladimir Putin nimetas seda sõjaliseks erioperatsiooniks, mille ülesanne on vennasrahvas päästa aastatepikkusest natside ja narkomaanide ikkest. Ukrainas hakkasid langema pommid ja mujal hakkas pihta uus peatükk Putini režiimi infosõjas, mis üritab näidata asju Kremlile meelepäraselt. Aroldi sõnul nimetab Putin Ukrainas toimuvat sõjaliseks erioperatsiooniks ositi seepärast, et see on siseriiklikult juriidiliselt vajalik. Nimelt tekkis 2015. aastal olukord, kus Venemaa elanikud hakkasid liiga palju pärima Ukrainas hukkunud sõdurite kohta. Putini režiimile polnud see aga meelepärane.