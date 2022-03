FOTOD | Rong pooleks: Külitse ülesõidul sõitis reisirong pärast kokkupõrget veokiga rööbastelt maha

Reisirongi tagumine ots seisab rööbastel, aga esimene seisab tervanurga all põllu peal. Rong on keskelt pea pooleks murdunud, päästjad püüavad ämbritega rongist välja nõrguvad kütust. Veoautol pole esmapilgul häda midagi, kuid haagis on keskel päris katki.

Õnnelik õnnetus

„Mina oli päris rongi esimeses otsas ja ei saanudki kohe aru, mis juhtus,“ räägib rongi peal olnud Artur. „Äkki käis hirmus pauk ja ragin, inimesed hakkasid karjuma. Midagi hullu vist kellegagi ei juhtunud, vähemalt mina küll tähele ei pannud.“

Päästeameti välijuht Risto Tõrv ütleb, et tegu oli veel õnneliku õnnetusega: „Siin on nii palju asju, mis võinuks valesti minna.“ Rongi poolt põllule lükatud veoauto on tükkideks purustanud raudbetoonist elektriliini posti ja kuid õnneks on traadid terveks jäänud.

„Maha on jooksnud umbes kahe tonni jagu diiselkütust, sellest umbes tonni on päästjad kokku korjanud,“ räägib Tõrv. „Mis või kes õnnetuse põhjustas on raske öelda. Võis olla mõni tehniline rike, aga rong sõidab oma rada pidi, teda on raske kinni pidada.“

Rongid mõnda aega ei sõida

Õnnetuspaigal asjatasid juba raudteelased, käisid taskulambi valgel sentimeeter sentimeetri haaval üle rööpda. Ülesõidukohta sillutavatel betoonplaatidele on rongirattad jätnud sügavad vaod, korralikult on üles küntud raudteetamm. Rongi esimene veermik on korralikult puruks või siis vähemalt täiesti paigast nihkunud.