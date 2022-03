Seisukoht | Küll nad saavad hakkama 

Järgnevad päevad algasid kõik sarnaselt - silmad lahti ning seejärel kiirelt telefon pihku, et uurida, milline on olukord Ukrainas. Kas Kiiev on juba võetud? Kas Zelenskõi on langenud vaenlaste küüsi või juhatab ta jätkuvalt vapralt vägesid? Kas keegi on juba abikäe ulatanud?

Nüüd, kui sõda on kestnud vaid mõned tühised nädalad, on see rutiin vaikselt hääbumas. Lahingutegevusest on saanud uus normaalsus ning igapäevased uudised rindelt on muutumas täiesti tavaliseks infomüraks. Muremõtete mõlgutamise asemel kinnitame endale, et „ah, küll nad hakkama saavad.“ Nii on süütunne väiksem, et me taaskord enda igapäevaste probleemidega tegeleme.