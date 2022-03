Eesti välisministeerium kutsus välja Venemaa suursaadiku

Eesti välisministeerium kutsus reedel välja Venemaa suursaadiku Eestis, et avaldada karmi hukkamõistu Venemaa relvajõudude poolt tsiviilobjektide pommitamise pärast, kirjutab ministeerium pressiteates. Asekantsler Rein Tammsaar märkis, et Ukraina linnade ja asulate lauspommitamisel ning süütute tsiviilisikute, sealhulgas naiste ja laste valimatul tapmisel Venemaa vägede poolt on kõik sõjakuriteo tunnused.