ÕHTULEHT UKRAINAS | Odessa elanik: Putin on teinud Ukraina jaoks rohkem kui keegi teine – meie kodumaa on ühtsem ja tugevam kui eales varem

Oleksii* on noor, pealehakkaja Odessa elanik, kes õppinud välismaal, olnud sotsiaalselt aktiivne ja tavapäraselt töötab linnaametnikuna. Sõja ajal on ta aga hakanud abistama sõjaväge, koordineerides suhtlust erinevat üksuste vahel, ning õhtuti osaleb ka Venemaa vastases infosõjas. Õhtulehele antud intervjuus tõdeb noormees, et Vladimir Putin on teinud Ukrainast ühtsema riigi kui eales varem ja infosõjas valeinfo levitamine on möödapääsmatu.