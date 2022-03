Kaitseväe luureülem Margo Grosberg: Putin teeb tõenäoliselt Ukrainas lisasammu 

Viimaste päevade Ukraina sõjateated räägivad sellest, et märkimisväärseid muutusi ei ole toimunud kummagi poole pealt. Tekkinud olukorral on omad plussid, aga ka miinused. „Tõenäosus, et president Putin ütleb, et nüüd on kõik, hakkame läbi rääkima – selle tõenäosuse protsent on kindlasti väiksem kui see variant, et tehakse veel mingi lisasamm,“ räägib Eesti kaitseväe luureülem, kolonel Margo Grosberg. Infooperatsioonide järgi võib Venemaa järgmiseks sammuks olla keemiakatastroofi tekitamine.