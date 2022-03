Kevadel tervislikuks ja kauniks: just Balti Jaama Turult leiab parima valiku värsket, kvaliteetset ja maitsvat toitu! 

Eriti austan ma talupoodide toodangut, sest tean, et nende käest saab vaid parimast parimat. Juba eemalt köidab pilku Härjapea Talupoe lettide kohal rippuvad sildid, mis kuulutavad: Mahlakas Mari, Menukas Mesi, Sisukas Hoidis, Kelmikas Kanepitoodang, Taibukas Kuivaine… No kui nii särtsakad sildid, siis kuidas mitte minna piiluma, mida põnevat parasjagu sealses valikus on?

Esimesena jäävad silma mahedad marja- ja taimeteesegud Eeriksaare talust. Kas teadsid, et poes müüdavatesse pakiteedesse on tihtipeale lisatud igasuguseid ebavajalikke aineid? Niisiis, kui eelistada puhtaid maitseid, siis lisaks toidule võiks võimalikult naturaalne olla ka tee. Veelgi enam, maitseelamus on palju sügavam kui pakiteel! Et ostjal oleks laiast valikust lihtsam see õige välja valida, on juures kiri, milline on klientide lemmik – see on Hinge Vägi teesegu.

Sealsamas on ka naturaalsed marjajahud ja muud jahud küpsetamiseks. Arooniajahu ja mustsõstrajahu? Sellistest pole kuulnudki, kuid kindlasti tasub proovida. Kes tahab aga tervislikumaid küpsetisi valmistada, võiks eelistada näiteks Loona talu veski mahedat täistera rukkijahu. Pudru sisse panemiseks passivad Loona talu veski mahedad kanepiseemned.

Olles suur hapukurgisõber, on hea meel, et turult saab osta lahtist hapukurki – seda leiab näiteks Eesti And ja Härjapea Talupoe lettidest.

Mööda turgu jalutades märkab ka rohkelt erinevaid hoidiseid – nii välismaiseid kui kodumaiseid. Siin-seal on näha marineeritud Eesti seeni. Jällegi on juures viited, millised on klientide hulgas lemmikud – mitte kuigi suure üllatusena on need puravikud.

Foto: Balti Jaama Turg