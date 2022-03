GRAAFIKUD | KUS ON SOODSAM TANKIDA KUI EESTIS? Vaata, kui kallilt on viimasel 17 aastal müüdud bensiini ja diislit euroliidu riikides

Foto: Kollaaž (2 × Vida Press)

Visalt püsib linnalegend, et Eesti kütusemüüjad kergitavad tanklates sekundipealt hindu, kui nafta maailmaturul kallineb, kuid on tõelised pidurid hindu alandama, kui maailmaturul nafta odavneb. Kontrollime järele, kas see linnalegend peab paika! Vaata graafikutelt, millist hinda on kütuse eest 17 aasta jooksul küsitud Eesti tanklates, võrreldes hindadega teistes Euroopa Liidu riikides ja toornafta börsihinnaga maailmaturul.