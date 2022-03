REOVEEUURING: koroonaviiruse hulk reovees on veidi tõusnud

Terviseameti keskkonnatervise osakonna nõunik Merli Jõemaa tõdes, et selle nädala reovee viirusetulemustes on märgata mõningast tõusu. „Mitmes Lõuna-Eesti linnas oli märgata viirustaseme tõusu, Tartu ja Viljandi liikusid punasele tasemele,“ selgitas ta ja lisas, et Põhja-Eestis jõudsid punasele tasemele Laagri ja Loksa, hüppeline tõus oli Raplas.