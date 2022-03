Tõnis Mölder | Valitsus peab sõjapõgenike kiireks aitamiseks looma pagulasameti 

Ukrainas toimuv koletu Venemaa riigijuhi Vladimir Putini veretöö on pannud miljonid ukrainlased oma koduriigist lahkuma. Iga päevaga lisandub sadu tuhandeid uusi põgenikke, kellel ei ole võimalik olla turvaliselt oma kodumaal. Erinevatel hinnangutel lahkub Ukrainast ca pool miljonit inimest päevas ja põgenike hulk ulatub täna juba ligemale 4 miljonini, mis on ca 10% kogu Ukraina elanike arvust. Tegemist on suurima ja kiiremini kasvava põgenikekriisiga Euroopas pärast II maailmasõda.