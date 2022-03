VIDEO | Kristi Vinter-Nemvalts: kohalikele omavalitsustele on palve, et Ukraina sõjapõgenikele tagataks koht eesti õppekeelega koolis

Tehnikaülikool on valmis vastu võtma kõiki Ukraina üliõpilasi, kes on üle nende akadeemilise lävendi. Võimalik, et kogu Tehnikaülikooli inglisekeelsete õppekavade mahu sisustavad Ukraina üliõpilased. Need õppekavad on seotud küberkaitse, energeetika, tööstuse või e-riigi süsteemidega. Tehnikaülikool peab ettevaatlikult suhtuma üliõpilaste vastuvõtmisesse, sest edastatav info on tundlik.

Karmen Maikalu ütles, et meie endi lapsed on praegusest olukorrast selgelt puudutatud. Lastega peab kindlasti rääkima, sest nad kuulevad ja näevad rohkem, kui me arvata oskame. Lasteaialapsed mängivad Putinit ja ukrainlasi. Algklassilapsed arutavad omavahel, kuhu minnakse varjendisse, näiteks maale vanaema juurde. Lapsi ei tohiks keelata, kui nad mängivad sõda, kuid neile tuleb eakohaselt selgitada, mis toimub. See on olemas juhendites, mis on läinud haridusasutustele.

Põgenikud on traumakogemusega. Nad on endaga kaasa võtnud vähem asju, kui meie kahepäevasele töölähetusele minnes. Lapsed on kriitilises seisus ja traumasümptomid võivad avalduda ka hiljem, tähelepanelik tuleb nende suhtes olla ka pool aastat hiljem.

Iga perega tehakse tutvumisvestlus. Iga pere lugu on erinev ja sellest tuleb lähtuda. Kui klassi või lasteaiarühma on tulemas Ukraina laps, siis tuleb lastega sellest vestelda, et tagada sõbralik vastuvõtt. Tuleb vaadata, et ka sellega üle ei pingutataks ega tekitaks lisaebamugavust.

Sõjapõgenikud on kogenud hirmu ja abitust, nüüd nad vajavad turvalisust ja kontrolli oma elu üle. Nad ei vaja haletsemist, vaid kontakti, jõustamist ja praktilist abi. Siin saavad aidata kõik, mitte ainult psühholoogid. Hea oleks, kui igal lapsel ja perel oleks haridusasutuses oma kontaktisik. Lisaks täiskasvanud kontaktiisikule võiks olla ka paar tugiõpilast, kes aitavad sisse elada ja kohaneda. Need lapsed vajavad võimalikult vähe ootamatusi, kooli või lasteaeda jõudes tuleb enne selgitada, mis toimuma hakkab.

Ärevuses inimene unustab väga tihti süüa ja juua. Lasteaedades tuleb vaadata, et nad sööksid hommikut ja lõunat ning et neil oleks oma veepudel.

Oluline on, kuidas ka õpetajad vastu peavad, neil on suur koormus ja vastutus. Õpetajad on juba kaks aastat olnud kriisiolukorras. See on olnud neile väga pingeline aeg. Ka nüüd on neile kõrged ootused. On õpetajaid, kes ütlevad, et nad ei ole lastega võimelised sel teemal rääkima, sest neil endal tuleb klomp kurku. Õpetajatel on oht sekundaarse trauma tekkimiseks, kui nad teisi abistavad. Tõenäoliselt ei vaja nad abimaterjale, vaid rohkem isiklikku toetamist ja märkamist, näiteks otsese juhi poolt. Eriti puudutab see neid õpetajaid, kelle klassi või rühma tuleb Ukrainast pärit lapsi. Haridusasutustele tuleb ka vastavateemalisi koolitusi.