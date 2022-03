OTSE | Haridus- ja teadusministeeriumi pressikonverentsil räägitakse Ukraina sõjapõgenike haridustee jätkamisest 

Pressikonverentsil esinevad ministeeriumi kantsler Kristi Vinter-Nemvalts, Eesti Koolijuhtide Ühenduse esimees Urmo Uiboleht, Tallinna Tehnikaülikooli õppeprorektor Hendrik Voll ning Eesti Koolipsühholoogide Ühingu esinaine Karmen Maikalu.

Vaata otsepilti pressikonverentsist siit!

Kohalike omavalitsustega koostöös on kaardistatud vabad kooli- ja lasteaiakohad. Esimeses kooliastmes on neid 3537, teises 3612 ja kolmandas 3365 ning gümnaasiumis ligi 2000. Alushariduses üle 3000 koha. Väljakutse on, kuidas ühildada koolikoht tegeliku elukohaga.

Ukrainast saabuvate laste ja noorte haridustee jätkamine on võimalik kahe plaani alusel. Esimene lühiajaline plaan puudutab järelejäänud õppeaastat; ja pikk plaan seda, mis hakkab toimuma uuest aastast. Lühiajalise plaani osa pole, et õpilane tingimata jätkaks oma haridusteed Eestis. Eelkõige on laste jaoks oluline praegu olukorraga ja kohalike oludega kohanemine ning vajaliku nõustamise saanud. Alles siis, kui nad on oma traumakogemusest väljumas, saaksid nad valima hakata lasteaeda ja kooli. Pika plaani eesmärk on lõimida laps tavaõppesse ja aidata tal kohaneda Eesti koolikultuuriga ning õppida eesti keelt.

Kõikidele Ukrainast tulevatele lastele tagatakse koolikoht. KOVidele on palve, et see koht oleks eesti õppekeelega koolis. Keskhariduse omandanud noorte puhul on haridustee jätkamine samuti oluline. Kui kõrgharidusõpinguid on alustatud Ukrainas, siis saab otsida ligilähedasi õppekavasid Eesti kõrgkoolides, et oleks võimalik õpitulemusi üle kanda. Riik on toeks ka stipendiumite pakkumisel.