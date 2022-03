ASJATU SOLGUTAMINE! Anija vallavanem hurjutab riiki: „Kohutavalt piinlik on nende sõjast tulnud ja suurte läbielamistega inimeste ees.“ 

Riivo Noore sõnul on Anijasse tulnud Ukraina sõjapõgenikele enim segadust tekitanud kolm teemat. Esimene neist on isikukoodi taotlemine. Anija vallavanem toob välja, et neile teadaolevalt saab isikukoodi väljastada maakonnakeskuse kohaliku omavalitsuse üksus, mis Harjumaa puhul on näiteks Tallinna perekonnaseisuamet.