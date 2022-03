OTSE | Duneton ja Grosberg räägivad julgeolekuolukorrast

Eesti kaitsesse panustab ma meie kõrgelt motiveeritud reservvägi ja vabatahtlikud. Viimase kahe nädala jooksul on kaitseliit saanud 700 ühinemistaotlust ja naiskodukaitse on saanud sooviavaldusi ligi 300, mis on 10% nende liikmeskonnast. Naiskodukaitsel on ka „Ole valmis“ äpp, kust saab vajalikku info.