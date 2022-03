ÕL VIDEO | Duneton: huvi kaitseliidu ja naiskodukaitsega liitumiseks on enneolematult suur

8-15. märtsini toimub Eestis liitlaste õppus Saber Strike, kus osalevad Eesti, Soome, USA ja Ühendkuningriigi õhutõrjeüksused.

16. märtsil toimub NATO kaitseministrite kogunemine Brüsselis. Konsultatsioonide põhituumaks on, kuidas võiks NATO heidutushoiakult üle liikuda kaitsehoiakule. Eesti taotleb suuremat õhukaitseelementide kohalolekut siin. NATO liitlased on kõik ühte meelt, et Venemaalt tulenevat ohtu tuleb võtta väga tõsiselt.

Õhtulehest küsiti, mida teevad praegu Ukraina relvajõud, kui Vene väed tegelevad ümberorganiseerumisega. Grosberg vastas, et iga vastupeetud tund annab grammikese enesekindlust ja tõstab moraali ning lahingukogemust. Samamoodi aga kulutab neid iga intensiivne lahing. Ukrainlased on kaitseliinides olnud enam-vähem kogu aeg, samas kui Venemaa vägedel on toimunud üks suurem ešelonivahetus, kus inimesed vahetati välja.

Delfist küsiti, mida mõtles Venemaa sellega, kui Vene kaitseminister Šoigu ütles, et kohaolekut Vene-Lääne piiridel tuleb tugevdada. Kas see on heidutus? Grosberg ütles, et seal ei ole väga tõde taga, vaid tegemist on Venemaa propagandaga.