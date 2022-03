SÕJA JÕHKRUS: Mariupolis pommitati lastehaiglat 

Mariupolis pommitasid venelased kolmapäeva õhtul lastehaiglat. Vigastada sai vähemalt 17 inimest. Neljapäeva hommikul saabus teade, et pommitamises hukkus kolm inimest, nende seas ka üks laps. Venelased väidavad seevastu, et hoone oli militaarobjekt ja seal varjasid end sõdurid. Järgnes maailma üksmeelne hukkamõist. Maailma terviseorganisatsiooni sõnul on alates Venemaa sissetungi algusest Ukrainas toimunud vähemalt 18 rünnakut tervishoiuasutuste vastu. Vene lennukid pommitasid neljapäeva öösel Ohtõrka linnas elamurajoone. Hukkusid kaks naist ja 13aastane poiss.

Mariupol vireleb. Juba päevi pole seal vett, elektrit ega kütet.

Reuters teatas, et paavst Franciscus rikkus eelmisel reedel diplomaatilist protokolli ja külastas kohalikku Venemaa saatkonda, et väljendada muret sissetungi üle. Püha Tool mõistis eelmainitud rünnaku lastehaiglale karmilt hukka.

Kolmapäeval loodud humanitaarkoridoride kaudu õnnestus päästa ligikaudu 35 000 inimest, teatas president Volodõmõr Zelenskõi. Riigist on põgenenud üle kahe miljoni ukrainlase.

Ukrainlased väidavad, et on maha nottinud üle 12 000 Vene sõduri, Moskva aga väidab, et nende mehi on hukkunud vaid 500 ringis. Eks mõlemal poolel on huvi arve enda rahvale soodsamas võtmes näidata. Ameeriklaste luureandmed pakuvad aga vahepealset numbrit: 5000–6000.

Vene väed hoiavad okupeeritud territooriume endiselt enda kontrolli all, ent vägede edasiliikumine on enamikus piirkondades aeglane. Kahtlemata on venelaste peamine sõjaline eesmärk vallutada Kiiev, ent väidetavalt pole neil selleks küllaldaselt sõdureid. Ka linna piiramisrõngasse võtmine osutuks neile praegu ilmselt liiga keeruliseks. Kiievi lähistel toppav pikk sõjaväekolonn pole viimase nädala jooksul pea üldse liikunud.