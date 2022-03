Ukrainlaste kooli ei tule: sõjapõgenikena saabunud lapsed lähevad sügisel eesti lastega samasse kooli 

SEE ON KÕIGILE OOTAMATU OLUKORD: ütleb sõjapõgenikest laste hariduse korraldamise kohta Pärnu linnavalitsuse haridusosakonna juhataja Ene Koitla. Foto: Martin Dremljuga / Ekspress Meedia

„Olukord on hallatav, aga keeruline. Pärnusse on jõudnud Ukrainast umbes 40 last, neist 30 koolilast. Kaks neist käib juba praegu koolis, aga nemad ja ka ülejäänud hakkavad käima nii-öelda teises vahetuses, kuidagi teistmoodi ei saa,“ ütleb Pärnu linnavalitsuse haridusosakonna juhataja Ene Koitla.