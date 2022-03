Juhtikiri | Mitte aktsiisilangetust, vaid maksudebatti! 

Kuna tõusevad ja jätkavad kerkimist ka toiduainete hinnad, siis sama soojaga soovivad poliitikud ka toidu käibemaksu alandamist. Nii selle kui teiste maksulangetuste puhul on aga kahtlus kas Eestis oleks valmidus näiteks poodide ja restoranide puhul ühiskondlikuks kokkuleppeks, et maksulangetus kajastuks ka lõpphindades, ega oleks müüjale vaid lisakasumi allikas.

Jätkuva Ukraina sõja tingimustes on aga selge, et hinnašokke võib tulla rohkemgi. Kui riik valiks iga vähegi järsuma hinnatõusule reageerimiseks aktsiisi või käibemaksu alandamise, siis millega katta sõja ja Venemaa sanktsioonide tõttu järsult suurenevaid muid kulutusi? Pole ju võimalik, et riik suudaks hüvitada kõiki hinnatõuse, alates elektri- ja gaasihinna järsust kerkimisest kuni autokütuse ja toiduaineteni välja. Suuri erakorralisi kulusid on viimase paari aasta vältel põhjustanud pandeemia, praegu tuleb meil kõigil maksta Venemaa agressiooni eest. Ees ootab kaitsekulutuste tõus ja sellekski on raha vaja.