KUHU INIMESED PANNA?! Tallinn võib Ukraina sõjapõgenike abistamisel hätta jääda 

Eestis võetakse Ukraina sõjapõgenikke vastu sisuliselt neljas keskuses, millest kõige populaarsem sihtkoht on pealinn Tallinn. Viimased päevad on Tallinna juhtidele näidanud, et riiklikus koordineerimises on vaja hakata põgenikke viima ka mujale kui pealinna, kuna linna võimekus hakkab ammenduma. „Kui senine jätkub, siis on kõik Tallinna kohad täis,“ ütleb abilinnapea Vladimir Svet.