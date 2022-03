Sisearhitektid: tahad pika elueaga elegantset kümblustünni? Pööra tähelepanu just nendele nüanssidele! 

Kümblustünn toob aastaringselt igapäevaellu rohkelt kirgastavaid elamusi ning teeb head nii kehale kui vaimule. See aitab lõõgastuda, tunda end paremini emotsionaalselt ja füüsiliselt ning toob parema une, mis omakorda viib täiesti uuele tasemele produktiivsuse päevastes toimetustes.

Kuna kümblustünn on koduaias vägagi silmatorkav element, on oluline, et hoovist vaataks vastu silma paitav harmoonia ja elegants. Kümblustünni valides on muidugi esimene küsimus, kui suur see olla võiks. „Siin tasub lähtuda lihtsalt sellest, kui palju leidub aias ruumi ja kui suure seltskonnaga soovite tünni nautida. Loomulikult on suures tünnis vahel ka üksinda mõnus laiutada,“ kommenteerib sisearhitekt Heinike. Küll aga võiks kümblustünn olla piisavalt suur, et mahuks sõprade või perega mõnusat õhtut veetma.

Foto: Timo Arbeiter

Millise küttega kümblustünn?

Teiseks ja mitte vähetähtsaks detailiks on valida oma elustiiliga sobiv kütteviis. „Kui plaanite kümblustünni hakata kasutama ainult nädalavahetustel, siis on lihtsaimaks lahenduseks puuküttel ahi. Kui aga soovite nautida veemõnusid sagedamini, kui kord nädalas ning niimoodi näiteks aastaringselt, siis on parimaks valikuks elektriküte,“ toob Heinike välja. Sellisel puhul on kindlasti mõistlik lisada varustusse ka filtrisüsteem, mis aitab hoida vee alati puhta ja kasutuskõlblikuna.

Et vee üleskütmine ja hiljem soojana hoidmine oleks võimalikult energiasäästlik, tasub valida kümblustünn, mille sisu oleks teiselt poolt kaetud spetsiaalse soojustusvahuga. „Vee kütmisele kuluva aja ja energia minimeerimiseks on asendamatu abiline ka termokate. See aitab lisaks energiatõhususe tagamisele hoida kümblustünnist eemal kõik selle, mis sinna sattuma ei peaks, näiteks puulehed, õietolm, vihm ja lumi. Samuti on kate oluline turvalisuse tagamisel eriti, kui peres on väikelapsi,“ lisab Heinike.