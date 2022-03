PEAVAD VASTU VÕI KAOVAD IGAVESEKS? Venelaste pommirahe alla võivad jääda ka Ukraina suurimad kultuurimälestised 

Foto: Kollaaž: 2 x Vikipeedia, 3 x Vida Press

Venemaa pommitab massiivselt Ukraina lõuna-, põhja- ja idaosas asuvaid linnu. Juba on purustatud palju hooneid, hävitatud taristuid ja kommunikatsioone. Aga Ukraina on kuulus ka tuhandete ajalooliste, kultuuriliste, arhitektuuriliste ja looduslike mälestusmärkide poolest. Kas venelaste eesmärgiks on ka need varemeteks pommitada? Alljärgnevalt on välja toodud Ukraina sõjapiirkondadest vaid mõned mälestised, mis võivad vene sõjaväelaste tegevuse tõttu igaveseks kaduda.