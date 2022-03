PIKKADE NUGADE ÕHTU ISAMAAS: minema löödud parempoolsed vihjavad uue erakonna asutamisele 

Teisipäeva pärastlõuna. Kell 16:00 koguneb Isamaa eestseisus. Lisaks eestseisuse liikmetele on sinna kutsutud neli juhtivat parempoolset: Lavly Perling, Siim Kiisler, Tõnis Kons ja Kristjan Vanaselja. Ametlikult vaid parempoolsete tegevuse üle arutamiseks. Kuigi nad pole seda eelnevatel päevadel avalikult öelnud, teavad kõik sisimas, et käimas on nende viimased tunnid Isamaas. Sealjuures istub Perling alles nüüd, väljaviskamise eel, esimest korda erakonna juhi Helir-Valdor Seedriga sama laua taga.