„KINDRAL“ MÄNDMAA TEGUTSEB! Tervise arengu instituudi direktor ootamatust asutuse likvideerimisest: „See on täiesti kuritahtlik!“

Tervise Arengu Instituudi (TAI) ligi kahesajaliikmeline kollektiiv võiks tuleva aasta kevadel tähistada asutuse kahekümnendat juubelit. Ent jaanuaris, kaks päeva pärast töölepingu allkirjastamist sai TAI direktor üllatuslikult teada, et instituudis tulevad suured ümberkorraldused ning nüüdseks on selge, et see kaotatakse sootuks. Otsus tehti kriitikute sõnul rutakalt ning paljud inimesed ei tea, mis saab nende töökohast, teadustööst või TAI osutatud hädavajalikest teenustest nagu süstlavahetuspunktid ning vähi ja HIVi ennetamisest. Kuidas otsus sündis ja mida see kaasa toob?