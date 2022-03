VIDEO | Tanel Kiik: Putin läheb ajalukku sõjakurjategijana

Hommikuse seisuga on Eestisse jõudnud 12 488 Ukraina kodanikku ja nende pereliiget, nende seas 4251 last, osad neist päris väikesed. 3002 inimest on transiidil. Suurem osa praegu saabunutest on tulnud siia oma lähedaste juurde. Ettevalmistatud majutusteenust on vajanud ligi 2000 inimest, nende seas 472 last.

Alates eilsest on Eestis kehtiv kord, kus sõjapõgenikud saavad taotleda ajutist kaitset. Seda on esimese päeva jooksul väga aktiivselt kasutatud. Ajutise kaitse staatus annab ligipääsu kõikidele teenustele, saada elamisloa ühe päevaga, pääseda tööle, minna kooli või lasteaeda ning saada ravikindlustuse samadel alustel nagu Eesti inimesed. Soovijad saavad osaleda ka keeleõppe ja kohanemise programmides.

Ukraina põgenikke tuleb aidata organiseeritult, et meil säiliks võimekus põgenikke vastu võtta. Abi saab kõige paremini anda abiorganisatsioonide kaudu. Ministri sõnul on arusaadav, et eraviisiliselt tuuakse Ukraina piirilt siia oma lähedasi. Palve on, et igasugune täiendav transport oleks koordineeritud läbi abistavate organisatsioonide.

Tanel Kiik ütles, et 24. veebruaril reetis Putin Ukraina ja ka oma riigi elanike usalduse. Kannatuste lõpparv on alles selgumisel. Ida-Ukrainas on sõjategevus kestnud kaheksa aastat. Peame valmis olema selleks, et see kõik võib kesta aastaid. „Elumajade, koolide, lasteaedade, haiglate ja sünnitusmajade pommitamine ei ole sõda, vaid genotsiid, see on ebainimlik sõjakuritegude järjepidev toimepanemine, mille suhtes demokraatlik maailm, õigussüsteem ja ajalugu peavad olema ühemõttelised ja nende toimepanijad täielikult hukka mõista. Olen kindel, et kui Putini soov oli minna ajalukku väejuhina või riigi impeeriumi laiendajana, siis ta läheb ajalukku ikkagi sõjakurjategijana.“

Kiik ütles, et Ukrainasse on saadetud ka ravimeid. Ukraina tervishoiusüsteemi toetatakse igakülgselt. Venemaa tuleb välja arvata kõikidest juhtorganitest Maailma Terviseorganisatsioonis.

Kiik rääkis, et näha on seda, et Putini režiim ja lähikondsed kaudselt häbenevad seda, mis toimub. „Miks muidu on nii palju auru pühendatud tsensuurile ja meediakanalite vaigistamisele?“ Ajaloost on teada, et selline asi pikalt ei toimi, tõdes Kiik. Kiik on veendunud, et venelaste üldsus ka Eestis mõistab need teod selgelt hukka. „Näeme Putini režiimi allakäigu algust.“

Sõjapõgenike aitamise kohta ütles Kiik, et see on meie moraalne kohus. Põgenikud tuleb võimalikult kiiresti ühiskonda integreerida, mitte pakkuda neile üksnes majutust.