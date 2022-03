Tõsielustaar Kalvi-Kalle Kruusamäe pääses vanglast ennetähtaegselt vabadusse  

Ennetähtaegset vabastamisele polnud vastu vangla ega prokuratuur: noor mees on vanglas ennast eeskujulikult ülal pidanud ning vabanedes ootaks teda töökoht. Harju maakohus vabastas Kalvi-Kalle Kruusamäe karistuse kandmisest tingimisi enne tähtaega katseajaga kuni tuleva aasta 24. oktoobrini, millest kaheks esimeseks kuuks kohaldatakse elektroonilist valvet. Talle on kehtestatud kohustused: mitte tarvitada alkoholi, asuda tööle või võtta end töötukassas arvele ning mitte suhelda talle teadaolevalt alkoholi ja/või kriminaalkorras karistatud isikutega.

Kohus usub, et süüdimõistetu on nüüdseks teinud karistusest vastavad järeldused ning oskab edaspidises elus järgida seaduskuulelikkust. Kohtu hinnangul võimaldab Kalvi-Kalle Kruusamäe tingimisi ennetähtaegne vabastamine kohaldada tema üle käitumiskontrolli ning seeläbi teostada järelevalvet väljaspool kinnipidamisasutust, et kindlustada positiivseid muutusi, andes samas Kruusamäele võimaluse tõestada, et ta on asunud paranemise teele ning on võimeline edaspidi järgima seaduskuulekat eluviisi. Kriminaalhooldusega on nõustunud ka Kruusamäe, saades aru selle vajalikkusest ja kasulikkusest, märgib kohus.

Kõik need asjaolud aitavad kohtu hinnangul kaasa kinnipeetava edaspidisele õiguskuulekale käitumisele ning ühiskonnas aktsepteeritavate hoiakute ja tõekspidamiste omaksvõtmisel.

Kalvi-Kalle on juhiloata sõitmise eest varemgi karistada saanud – ta on juhtimisõiguseta rooli istunud nii 2017. aastal kui ka 2018. aastal.