Eestist on läinud inimesi ka terroristlike ühenduste eest võitlema  

Küsimusele, kui palju on on välisriikide terroriorganisatsioonidesse viimastel aastatel Eestist pärit inimesi võitlema läinud,teatas kapo büroo juht Harrys Puusepp, et hinnang selle kohta ei ole muutunud võrreldes viimases aastaraamatus sedastatuga.

Välisvõitlejad ja konfliktikolletesse reisijad Süüria-Iraagi konfliktipiirkonnas on varemalt viibinud või viibib praegugi paarkümmend Eestiga seotud isikut, kirjutas kaitsepolitsei läinud aasta aastaraamatus. Nende naasmine Eestisse on lähiajal vähetõenäoline. Ikka veel elab meie maal üksikuid, kes on huvitatud konfliktipiirkonda minekust, märgib kapo, lisades, et kavatsev konfliktipiirkondadesse reisimise tõkestada ja kui seda ei õnnestu ennetada, on sunnitud alustama kriminaalmenetluse – alates 14.jaanuarist.2019 on terroristlikul eesmärgil reisimine karistusseadustikus kirjas kuriteona ning selle eest on ette nähtud kuni viieaastane vangistus. Konfliktikoldesse ei reisi ainult islamismist vaimustunud ja radikaliseerunud isikud, kes on valmis sõdima, vaid Euroopast (sealhulgas Eestist) on lahkunud Süüria-Iraagi konfliktitsooni üle tuhande naise, et koos abikaasaga elada või seal abielluda.