GALERII | President Karis: märtsipommitamiste ohvreid Eestis mälestades mälestame ka Ukraina tragöödias hukkunuid 

„Täna, kui Euroopas langevad taas pommid Ukraina linnadele, meenutame 78 aasta taguseid õhurünnakuid Narvas, Tartus ja Tallinnas. Ka siis langesid pommid elurajoonidele, nagu praegu Mariupolis, Harkivis, Kiievis. Taas on paljude inimeste kodud muutunud varemeiks ja nad peavad sõjapõgenikena kusagil varju otsima,“ tõdes president, et lein ja valu on jälle paljudes kodudes.

„Öeldakse, et pommid on pimedad. Pommid on pimedad, aga mitte inimesed, kes annavad käsu pommitada ja need, kes täidavad käsku. Nemad teavad, et seal all elavad rahulikud elanikud, lapsed, emad-isad, vanaemad-vanaisad.