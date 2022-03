Millal toidu ja kütuse hinnaralli lõppeb? Suurärimees Oleg Gross: „Seda peab Putini käest küsima!“ 

HINNAD ÜLEVAL: Eesti tanklates ületab bensiini- ja diislihind kaht eurot! Foto: Martin Ahven

Venemaa-Ukraina sõja tekitatud lööklaine ulatub üle maailma – uppi on lennanud naftaturg, mis on omakorda mõne päeva jooksul kütusehinna lakke löönud. Eesti tanklates ületab bensiini- ja diislihind kahte eurot! Toidukorvgi kallineb edasi. Suurärimees Oleg Gross kutsub üles hinnatõusupaanikast hoiduma, vaid tuletab meelde: Ukraina sõdib meie kõigi eest ja sealsete sündmuste majanduslik mõju on midagi, millega peame arvestama.