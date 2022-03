Juhtkiri | Hea, kui kapis on purk tomateid 

Statistikaameti andmetel tõusis tarbijahinnaindeks veebruaris võrreldes jaanuariga 1,5% ning võrreldes 2021. aasta veebruariga 12,0%. Möödunud aasta veebruariga võrreldes on toidukaupadest enim ehk 122% kallinenud kartul, värske köögivili on kallinenud 45,4%, värske kala aga 42% ning õlid 26,7% ja väherasvane piim 22,6%.

Juhuslikult kuuldud soovitus, et kapipõhja jäänud kartulid tasub kevadel mulda pista, kõlab nende arvude valguses isegi mõistlikult. Kui kartuliseemet on aga vähe, võib mugulaid suurema saagi nimel ka poolitada.

Vene-Ukraina sõda on täielikult löönud sassi naftaturugi – kes, kust ja kuidas kütust ostab. Suured turuosalised väldivad paaniliselt Vene naftatoodete ostmist. Venemaalt on aga paraku seni tulnud suur osa naftast, mis on Euroopas diisli toormeks. Rootsis on juba vastu võetud otsus, et 1. maist langeb kütuseaktsiis 50 ööri ehk umbes 5 eurosendi võrra. Hinnatõus aga sööb selle mõju ära ja nüüd mõeldaksegi, kas valitsus peaks sedagi hinnatõusu leevendama.

Suurärimees Oleg Gross kutsub üles mitte paanikasse minema, kuid samas peab silmas pidama, et sõjategevuse majanduslik mõju on paraku tõsiasi, millega kõik peavad arvestama. Lihtsa inimese võimuses on ju vähe hoobi, mis praegu hinnatõusu mõjutavad. Sõja mõjud on aga pikad. Ukrainas kevadel tegemata jäävad põllutöödki panustavad kaosesse omajagu.