14. sõjapäev Ukrainas: Tšornobõli tuumajaam on elektrita 

Venemaa lubas tagada evakuatsioonikoridorid Kiievist, Tšernihivist, Sumõst, Harkivist, Mariupolist ja veel mõnest linnast, milles Ukrainaga kokku lepiti. Ukraina relvajõud kinnitasid Telegramis, et Venemaa pakkus tõepoolest välja relvarahu, ent lühike postitus lõpeb aga tõdemusega: „Okupanti on raske usaldada .“

Venemaa ja Ukraina välisministrid leppisid kokku kohtumises 10. märtsil Türgis. Seni Valgevene piiril toimunud delegatsioonidevahelised arutelud pole suurt midagi saavutanud.

Venemaa kaitseministeerium väitis, et nende valduses on salajased dokumendid, mis peaksid „tõestama“, et Kiiev kavandas rünnakut venemeelsete separatistide vastu Ida-Ukrainas. Uudisteagentuuri Reuters teatel on dokument kuus lehekülge pikk ning selle ehtsust pole võimalik kinnitada.

Kolmapäeva varahommikul üürgasid mitmel pool Ukrainas taas õhusireenid. Öösel pommitasid venelased Malõni linna. Tabamuse sai elamurajoon, kus hukkus kolm täiskasvanut ja kaks sülelast. Sumõ kuberneri Dmõtro Žõvõtski sõnul hukkus ööl vastu kolmapäeva oblastis 22 inimest, sealhulgas kolm last. Žõvõtski nimetas venelaste rünnakut massimõrvaks.

Briti kaitseministeerium teatas oma luureandmetele tuginedes, et Vene väed pole Kiievi suunal olulisi läbimurdeid saavutanud. Brittide sõnul on ukrainlased olnud eriti edukad vaenlaste lennumasinate kahjutuks tegemisel, seega pole Vene vägedel õhuruumi üle täit kontrolli. Siiski mainivad britid, et Harkiv, Tšernihiv, Sumõ ja Mariupol on jätkuvalt Vene vägede piiramisrõngas ning tugeva suurtükitule all.

Venemaal on tegevuse lõpetamisest teatanud mitmed suurettevõtted, sealhulgas McDonald's, Hesburger, Starbucks, Coca-Cola ja PepsiCo. Vene oligarhide kurvastuseks lõpetasid Vene turu tarbeks autode tootmise luksusmasinate valmistajad Ferrari ja Lamborghini.

Ukraina peatab vähemalt käesoleva aasta lõpuni teravilja, suhkru, soola ja liha ekspordi teistesse riikidesse. Enam kui 10% maailma nisutoodangust tuleb Ukrainast ning kui sõda jätkub, ei ole kevadel võimalik nisu külvata.

Poola lubas kõik oma MiG-29 hävituslennukid USA-le loovutama, kes peaks need seejärel Ukrainale andma. Sellega tekkis aga segadus, kui USA välisministeeriumi ametnik Victoria Nuland ütles, et Poola tegi otsuse nendega konsulteerimata. Poolakad nõuavad, et hävitajate tarnimine Ukrainale peab toimuma NATO kaudu, Ameerika sõjaväebaasidest. Sellega ameeriklased aga ei nõustu. Teatavasti on Venemaa kaitseministeerium hoiatanud, et riike, kes pakuvad Ukrainale Venemaa ründamiseks oma lennuvälju, võib pidada konflikti sisenenuks. Üksinda ei taha riski võtta ka Poola. Ukraina presidenti Volodõmõr Zelenskõi selline kuuma kartuli mäng mõistagi ärritas. Arutelud jätkuvad.

Ukraina relvajõudude peastaabi andmetel valmistuvad Mustal ja Aasovi merel asuvad Vene laevastikud ründama sihtmärke tiibrakettidega. Ukraina lõunaosas on märgatud Vene soomusrongi, eelmise sajandivahetuse ajastu sõjatehnikat, mis ühismeedias parasjagu pila põhjustas.

Rahvusvaheline aatomienergia agentuur (IAEA) kaotas kolmapäeval ühenduse Tšornobõli tuumajaama andmesüsteemidega. See tähendab, et järelevalveorganisatsioonile ei laeku jaama kohta enam andmeid. Pärastlõunal teatasid Ukraina võimud, et jaamas kadus elekter. Ilma selleta ei saa radioaktiivsete jäätmete hoidlaid jahutada.