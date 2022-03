Eesti Panga asepresident Ülo Kaasik: „Jakob Hurda sõnad jõuavad tuhandete eurooplasteni.“ 

RAHA KIRJANDUSMUUSEUMISSE: Eesti Panga asepresident Ülo Kaasik (paremal) annab esimese kirjameeste seltsi aastapäeval pühendatud mündi Eesti Kirjandusmuuseumi direktorile Tõnis Lukasele. Foto: Aldo Luud

„Me oleme väga liigutatud, et Eesti Pank tuli piiratud eelarvega Eesti Kirjandusmuuseumisse raha tooma. Hea meel on näha, et majandusinimesed võivad samal ajal olla ka aatemehed, sest üks rahvas peabki selline olema, kes edendab kultuuri ja samal ajal hoiab majanduse korras,“ ütleb Eesti kirjandusmuuseumi direktor Tõnis Lukas pärast Eesti Kirjameeste Seltsi 150. aastapäevale pühendatud mündi tutvustust.