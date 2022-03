GALERII | Tallinnas mälestatakse märtsipommitamises hukkunud kaaslinlasi 

Ossinovski meenutas oma sõnavõtus, et 9. märts 1944 on üks Tallinna ajaloo mustemaid päevi, kui pommitamise tagajärjel hukkus sadu inimesi ning umbes kolmandik Eesti pealinna hoonetest hävis täielikult või sai kannatada. „Ligi kakskümmend tuhat peavarjuta jäänud inimest kaotasid paremal juhul kodu, halvemal juhul ka lähedased. Sellist olukorda on raske ette kujutada. Purustuste tagajärgede likvideerimine võttis aega aastaid, paljudesse kohtadesse on kerkinud küll uued majad, kuid rünnaku jälgi võib veel praegugi linnapildis märgata,“ lausus ta.