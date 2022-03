HÄDA JA IKALDUS! Keskerakonna kehvad ajad: Ukraina sõda lõhestab valijaid ning 850 000 euro maksmiseks ajapikendust ei anta 

Keskerakonda on tabanud järjekordsed löögid. Ukraina sõda on lõhestanud siinse vene kogukonna ehk tähtsa osa erakonna valijatest. Kuidas aga nende ühendamiseks silda ehitada, kui partei on paljas kui püksinööp? Riigikohus jättis ju jõusse otsuse, et Keskerakond peab tagastama 850 000 eurot keelatud annetust.