VIDEO | Kaja Kallas Euroopa Parlamendis: sõbrad Venemaal, Euroopa Liit ei tegutse teie vastu 

Peaminister Kaja Kallase sõnul sattus Ukraina 2014. aastal rünnaku alla, sest ta tahtis Euroopa Liiduga ühineda, ning 24. veebruaril laiamahulise sõjalise sissetungi alla, sest püüdis võtta endale oma õiguspärast kohta vabade ja demokraatlike Euroopa riikide seas.

„Nagu ütles üks humanitaartöötaja: konfliktis jälgige alati, kuhu suunduvad sõjapõgenikud. Praeguses sõjas suunduvad nad Euroopa Liitu, mitte Venemaale,“ sõnas peaminister Kaja Kallas Strasbourgis ja lisas, et peame toetama Ukraina valitsust ja inimesi igal võimalikul viisil.

„See ei ole mitte ainult meie huvides pakkuda Ukrainale Euroopa Liidu liikmelisuse perspektiivi, vaid see on ka meie moraalne kohustus seda teha. Ukraina ei võitle mitte ainult Ukraina, vaid ka Euroopa eest. Kui mitte praegu, siis millal,“ kutsus peaminister Euroopa Parlamendi ees üles täitma Ukraina Euroopa-unistust.

Peaminister rõhutas, et peame oma põhimõttelisest meelemuutusest tegema aruka ohjeldamise poliitika. „Me peame tegelema pikemaajalise vaatega. Peame olema strateegiliselt kannatlikud, sest homme ei alga rahu. Venemaa eeldab, et astume peagi sammu tagasi,“ rõhutas Kallas. „See tähendab, et peame jätkama Ukraina iseseisvuse eest võitlejate toetamist, andes samal ajal aega sanktsioonidele ja isoleerivatele tegevustele, et need täies mahus toimiksid,“ ütles Kallas.

„Peame Euroopa Liidus rohkem ja kiiremini pingutama, et vähendada oma energiasõltuvust Venemaa gaasist ja naftast,“ sõnas peaminister ja lisas, et see aitab kaasa ka rohelisele üleminekule.

Peaminister Kallas pöördus otse ka Venemaa inimeste poole: „Kallid sõbrad Venemaal, Euroopa Liit ei tegutse teie vastu. Meie tegevuste eesmärk on isoleerida president Putin ja tema valitsus, mis on viimas läbi jõhkrat sõda Ukraina vastu.“ Ta lisas, et loodab jätkuvalt näha demokraatlikku ja stabiilset Venemaad, kes austab oma naabreid ja juhindub õigusriigi põhimõtetest.

Peaminister tõi välja ka vajaduse murda Putini valede müür, mis on jätnud ka tavalised Vene inimesed ilma ligipääsust tõesele infole. „See on keeruline ülesanne, me peame mobiliseerima oma tehnoloogilise potentsiaali, et võita sõda tõe eest. Ja on ütlematagi selge, et globaalsetel internetiplatvormidel on suur roll,“ sõnas Kallas.