Elektrimootor otse printerist – see on võimalik! 

Kindlasti on nüüdseks paljud, kui mitte kõik kuulnud 3D-printimisest. Plastist prinditakse kõikvõimalikke vidinaid ja kujukesi, betoonist prinditakse lausa hooneid, metallide printimist on edukalt rakendatud meditsiinis liigeseproteeside ja nende osade või luutükkide valmistamiseks. Tehnoloogia areneb kiiresti ning otsitakse üha uusi võimalusi selle kasutamiseks. Nii ongi järg jõudnud esimeste elektrimootoriteni, mis on juba printerist väljunud.