ÕL VIDEO | Veiko Kommusaar: Eestisse on jõudnud 10 500 sõjapõgenikku

„Viimase 24 tunni jooksul Ukraina kaitseliinid peavad. Kiievi puhul võiks öelda, et on märke linna täiendavaks ründamiseks. Irpin on vene relvajõdudue poolt ümber piiratud, sealt jääb 30 kilomeetrit Kiievi kesklinna. Samal ajal Dnepri idakaldal ei ole suudetud suruemat läbimurret Kiievi suunas teha,“ rääkis Margo Grosberg.

Grosbergi sõnul on Mariupol ümber piiratud, aga kaitsjad peavad vastu. „Tänu sellele, et Harkivit pole ära võetud, pole saadud sealtkaudu ka vägesid Mariupoli pooel viia.“

Ta lisas, et viimase nädala jooksul on tulnud teateid surma saanud Venemaa ohvitseridest. „Kokku kuus kindrali auastmes ohvitseri.“

Siseministeeriumi sisejulgeoleku-, korrakaitse- ja migratsioonipoliitika asekantsler Veiko Kommusaar tutvustas, et kolmapäevast saavad põgenikud taotleda ajutist kaitset, mis tagab aastase elamisloa, tervisekindlustuse ja hariduse omandamise võimalust.

„Eestisse on tulnud 10 500 Ukraina kodanikku või nende pereliiget, kellest 7900 jääb Eestisse, nendest 3400 last. Ülejäänud on kasutanud Eestit transiidina.

Kommusaar rõhutas, et Vene ja Valgevene kodanikele Eesti e-residentsust enam ei anna. „Need, kellele see juba olemas on, vaatame üle.“