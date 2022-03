Tallinnas mälestatakse 1944. aasta märtsipommitamise ja Ukraina sõja ohvreid 

24. veebruaril 2022 alustas Venemaa sõda Ukraina vastu, mille käigus on pommitatud Ukraina linnades eluasemeid, tsiviiltaristut ja sealhulgas haiglaid. Rünnakutes hukkunute ja haavatute tsiviilelanike arv on Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni hinnangul ületanud tuhande inimese piiri ja kasvab sõja iga päevaga. Ukrainast on sõja eest põgenenud sadu tuhandeid inimesi ja veel rohkem inimesi on pidanud riigi sees oma kodust lahkuma.