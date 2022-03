Sotsiaalministeerium plaanib Tervise Arengu Instituudi sulgeda 

TAI pressiesindaja sõnul said töötajad eelmisel nädalal sotsiaalministeeriumi kantsleri Maarjo Mändmaa käest kirja sisuga, et instituudi ülesanded jagatakse teiste asutuste vahel ära.



Mändmaa kinnitas Delfile, et TAI ülesanded ja inimesed plaanitakse tõepoolest liita teiste ministeeriumi allasutustega.