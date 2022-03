Milliseid toetusi saavad Eestisse jõudnud Ukraina sõjapõgenikud? 

Pärast seda, kui Venemaa tungis Ukrainale kallale, on sealt sõja eest pagenud rohkem kui kaks miljonit inimest. Eestisse on jõudnud üle 5000 ukrainlase, enamik neist naised-lapsed, kellel on Eestis ees sugulasi või tuttavaid. Saabunud ukrainlastel on Eestis võimalik taotleda mitmeid toetusi, et elu võõras riigis edenema hakkaks.