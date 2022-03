Eestis on rahvusvahelist kaitset saanud pool tuhat inimest  

Neist 291 inimest on saabunud tavarände raames, 213 on saabunud Eestisse rändekava raames aastatel 2016-19, teatas siseminister Kristian Jaani riigikogu liikme Jaak Valge küsimusele. Süüriast on saabunud 194, Ukrainast 93, Venemaalt 52 ja Iraagist 41 inimest. Afganistanist on tulnud 22 inimest ja Eritrealt 14. Kokku elab praegu Eestis 368 rahvusvahelise kaitse saajat. Alates 2015 aastast on töötuna arvel olnud 220 rahvusvahelise kaitse saaja sihtrühma kuuluvat inimest, kellest tänavu jaanuari alguse seisuga oli arvel 52.