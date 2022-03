OTSEBLOGI | Venemaa lubab taas humanitaarkoridori. Ukrainlased: "Raske on usaldada okupanti." 

Poola välisministeerium teatas teisipäeval, et on valmis kõik oma MiG-29 hävituslennukid Saksamaale Ramsteini lennubaasi saatma ja USAle loovutama, et too saaks need edasi Ukrainale kinkida. Poola palus asemele sarnase võimekusega USA hävitajaid.