Kohus tunnistas vaktsineerimata kaitseväe töötaja vallandamise ebaseaduslikuks 

MTÜ Eesti Tsiviilallianss ja advokaadibüroo Pallo&Partnerid pöördusid kohtusse, et saada selgust, kas kaitseväel kui tööandjal oli õigus üles öelda töötajaga sõlmitud tööleping selle pärast, et too ei esitanud COVID-19 vastu tehtud vaktsineerimise tõendit, mis tulenes kaitseväe juhataja käskkirjast. Tartu maakohus leidis oma eilses otsuses, et alates 2020. märtsist, kui koroonaviirus kuulutati pandeemiaks, on viiruse levimise kohta teada olev info, viiruse tüved, selle levik ja sümptomite raskus pidevalt muutunud. Muutunud on ka teadmine, keda millise vaktsiiniga vaktsineeritakse. Seega ei saanud kaitseväel töölepingut lõpetades olla piisavat teadmist, et vaktsineerimine on ainuke ning proportsionaalne meede.

Kohus leidis, et tööandja ühepoolne deklaratsioon, millega pannakse töötajale lisakohustusi, ei saa muuta töölepingut. Töötaja, kes ei ole oma töölepingu muutmisega nõus, ei pea minema tööandja käskkirja vaidlustama. Tööandja ühekordne, väljaspool tööülesandeid antud korraldus ei saa olla töötajale järgimiseks kohustuslik. Otsust on võimalik edasi kaevata ringkonnakohtusse 30 päeva jooksul.