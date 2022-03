Isamaa heitis oma ridadest Parempoolsed välja 

Eestseisus otsustas, et nelja erakonna parempoolsete ühenduse liikme: Kristjan Vanaselja, Lavly Perlingu, Tõnis-Martin Konsi ja Siim Valmar Kiisleri järjepidev ja süsteemne tegevus erakonnale vastandumisel erinevatel viisidel avalikkuse vahendusel ja põhikirja ning kokku lepitud kordade rikkumisel on kahjustanud erakonna mainet, leidis erakond.



“Ühe erakonna sees ei saa olla kaks erakonda. Isamaa liikmed on demokraatlikult valinud erakonnale juhtkonna ning kinnitanud Isamaa aluspõhimõtted. Isamaa väärtuste ning erakonna poliitika järjepidev ründamine ja moonutatud informatsiooni levitamine on olnud nende liikmete järjepidev tegevus. Sellest tulenevalt otsustas eestseisus need isikud erakonna liikmete hulgast välja arvata,“ ütles Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder kirjas erakonnakaaslastele.



Lisaks otsustati erakonnast välja arvata Harry Raudvere, kelle seisukohad Ukraina sõja küsimuses on täiesti vastuolus erakonna seisukohtadega.



“Meie erakonnas on alati austatud ja väärtustatud lugupidavat ja argumenteeritud arutelu ning erinevaid arvamusi, mis lähtuvad demokraatlikest põhimõtetest ja heast poliitilisest kultuurist. Erinevad ideed rikastavad ja tugevdavad erakonda. 7,5 tuhat Isamaa liiget ei pea olema kõiges ühte meelt, ent pärast eri seisukohtade ära kuulamist langetatakse otsus, millest erakonna juhtkond ja liikmed poliitika kujundamisel lähtuvad. Tugevad ja kindlameelsed oleme me siis kui seda lihtsat põhitõde austame. Otsime ühisosa, mis meid liidaks. Ühtseks ja kokkuhoidvaks kasvatakse aja jooksul ühiseid väärtusi kandes,“ lisas Seeder.