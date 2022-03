Teet Kalmus: Hersonis toimunu iseloomustab hästi korralagedust, mis valitseb Venemaa armees 

Minu tähelepanu köitis kasutatav sõnavara - „vragi naroda“ ehk siis tõlkes „rahvavaenlased“. See on stalinliku terrori õigustamiseks kasutatud sõnapaar, selle sõnapaari saatel tapeti miljoneid süütuid inimesi ja nüüd räägivad nii Venemaa õiguskaitseorganite esindajad. Selle noore naise käitumine näitab, et siiski pole Venemaal veel kõik kadunud, on ka inimesi, kellel on süda õige koha peal. Aga see klipp levib ka Venemaal ning asja iseloomustamiseks on üks sõna - Gestaapo. Lisaks nimetas Blinken Mariupoli, Harkivi ja Kiievi kaitsmist tänapäeva Stalingradi lahinguks ja ei ole raske näha selle ütlemise tagamõtet - Venemaa on oma käitumiselt täiesti võrreldav fašistliku Saksamaaga.